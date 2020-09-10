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Власть

В Симферополе предложили бороться с амброзией превентивными мерами

Председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев предложил в ходе оперативно-хозяйственного совещания скашивать амброзию — растение, являющееся сильнейшим аллергеном – до появления пыльцы в период цветения.

— Может, надо начать раньше убирать амброзию? По весне, а не когда уже пыльцу пустила. Убираете, докладываете, что большие объемы — это деньги на ветер. Надо по весне убирать. Иначе смысла нет. С каждым месяцем и годом все больше и больше становится, — сказал Виктор Агеев.

Глава администрации крымской столицы Елена Проценко поддержала инициативу.

— Этот вопрос надо проработать. Давайте все вместе включимся и со специалистами поговорим. Может, мы действительно с осени, зимы, весны начнем. Может быть, обрабатывать в зиму почву чем-то, — сказала она.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Специалисты выявили загрязнение морских вод у берегов Ялты и Керчи. По результатам августовского мониторинга загрязнения морских вод специалисты обнаружили превышение содержания предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов у берегов Керчи.

Роспотребнадзор обнаружил отклонения в пробах морской воды у берегов Крыма. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило отклонения в пробах морской воды у берегов полуострова.

Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность. Большие объемы воды, которые вынуждены сегодня поднимать в Крыму из скважин, чтобы минимально обеспечить Симферополь и прилегающие районы, могут привести к засолению горизонтов в том случае, если забор воды не будет контролироваться.

Власти Крыма признали, что проигрывают войну амброзии. Ряд муниципальных администраций Крыма годами уклоняются от обязанностей по уничтожению амброзии, площадь очагов которой регулярно увеличивается.

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