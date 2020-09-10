В Симферополе предложили бороться с амброзией превентивными мерами

Председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев предложил в ходе оперативно-хозяйственного совещания скашивать амброзию — растение, являющееся сильнейшим аллергеном – до появления пыльцы в период цветения.

— Может, надо начать раньше убирать амброзию? По весне, а не когда уже пыльцу пустила. Убираете, докладываете, что большие объемы — это деньги на ветер. Надо по весне убирать. Иначе смысла нет. С каждым месяцем и годом все больше и больше становится, — сказал Виктор Агеев.

Глава администрации крымской столицы Елена Проценко поддержала инициативу.

— Этот вопрос надо проработать. Давайте все вместе включимся и со специалистами поговорим. Может, мы действительно с осени, зимы, весны начнем. Может быть, обрабатывать в зиму почву чем-то, — сказала она.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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