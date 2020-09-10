В Симферополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек

В симферопольском микрорайоне «Пневматика» произошел пожар в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, возгорание произошло на восьмом этаже десятиэтажного дома по улице Балаклавской.

По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили очаг возгорания. Сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей.

Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Его причину устанавливают эксперты.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из многоквартирных домов Ялты. Возгорание произошло на 12-м этаже. Причиной пожара стало короткое замыкание в шахте кабельного канала. Были спасены шесть и эвакуированы еще тридцать человек, пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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