Власть
В Севастополе полиция проверяет, как родители исполняют свои обязанности
Севастопольские полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Семья».
Цель операции - выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкоголя, наркотических средств, выявления правонарушений и преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них. В мероприятиях, которые проходили в течение недели, приняли участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, наркоконтроля и других служб УМВД России по г. Севастополю, а также территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.
За время проведения операции сотрудники полиции составили 65 административных материалов. Было выявлено 33 факта неисполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей, родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
Кроме того, в рамках проводимых мероприятий сотрудниками полиции совместно с представителями органов профилактики проверены по месту жительства семьи и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.
Полиция Севастополя продолжит проведение профилактики правонарушений среди подростков.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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