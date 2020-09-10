В Севастополе перестали фиксировать новые заражений коронавирусом

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По состоянию на утро 10 сентября в Севастополе был подтвержден только один новый случай заболевания COVID-19.

Новым пациентом стал 23-летний местный житель, сообщают в пресс-службе правительства города.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавируса в Севастополе заразился 591 человек. Их них 448 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, трое из них – за минувшие сутки.

20 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались, большинство из них входило в группу риска по возрасту – это были пенсионеры.

На сегодняшний день в стационарах Севастополя находятся 94 человека с диагнозом COVID-19. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», туда помещают людей, вернувшихся из-за границы или контактировавшись с заболевшими.Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки подтвердилось 67 новых пациентов с COVID-19, один заболевший скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции.

Названа реальная причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca. Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции могли быть приостановлены только из-за серьезного происшествия. Такое мнение высказал в среду, 9 сентября, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат. В Крыму в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике руководство учреждения в лице главврача главврача Андрея Вербова и его заместителя Виктора Симоненко отчиталось о выплатах подчиненным, произведенных в период с 21 марта по 31 мая в качестве стимулирующих за работу в пандемию коронавирусной инфекции.

У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус. У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.