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Происшествия

В Севастополе мстительный мужчина забивал собаку лопатой

В Севастополе мужчина до полусмерти избил собаку лопатой. Страшный инцидент произошел рано утром на Солнечной улице в Балаклаве.

По словам очевидцев, таким образом мужчина отомстил животному за удушенных кур.

«Проснулись утром в 5 от того, что визжит собака, — выбежали без телефонов, к соседу на придомовую территорию, которую он оградил и решил сделать курятник. <Туда> забралась собака и подушила курей. Попытались его остановить, но он еще злостнее начал наносить удары, собака все это время была в углу», — приводятся слова очевидца в группе «Благотворительного фонда помощи бездомным животным».

Тридцатилетняя женщина со своей мамой из-за сетчатого забора призывали мужчину остановиться, однако тот не прекращал измываться над животным. Тогда местная жительница вернулась домой за телефоном, чтобы запечатлеть происходящее, а после предоставить видеозапись правоохранителям. Опубликовать ее здесь мы его не можем из этических соображений.

«Перед приездом полиции он хотел убрать собаку. Она была еще жива и забежала через пару метров за зеленую ограду на его участке», — написала женщина.

Удалось ли животному выбраться — неизвестно; на следующий день волонтеры приступили к его поискам на территории Балаклавы, однако их усилия результатов не дали.

Отметим, что опубликованная в социальных сетях запись вызвала широкий резонанс — пользователи поддержали автора и поблагодарили за снятое видео, которое может помочь правоохранителям. Сама очевидица событий заявила, что после этого столкнулась с угрозами со стороны соседа и что намерена написать на него сразу несколько заявлений в МВД.

В пресс-службе управления МВД по Севастополю сообщили, что заявление по поводу инцидента с собакой к ним поступило. В данный момент начата проверка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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