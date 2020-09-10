В Севастополе готовят почву для реконструкции центральной набережной

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Дендрологи определят, какие деревья необходимо сохранить, а какие придется убрать.

В Севастополе перед масштабной реконструкцией центральной набережной будут обследованы имеющиеся на ее территории зеленые насаждения. Специалисты Крымского федерального университета уже выполнили полевые работы на набережной Корнилова, в сквере 300-летия флота, а также на прилегающих улицах города, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Для того чтобы грамотно провести все работы по реконструкции, необходимо квалифицированное обследование специалистов-дендрологов. Мы делаем заключение о видовом составе, количестве растений, их высоте, возрасте, состоянии, и, что самое главное, определяем, необходимо сносить эти растения или их можно сохранить», – рассказала директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова ТА КФУ Анна Репецкая.

По ее словам, часть деревьев старых действительно придется убрать, однако другие важно сохранить и провести определенные агротехнические мероприятия.

Ученые должны подготовить дендроплан территории и научно-технический отчет с полным описанием всех растений. Специалисты уже приступили изучению материалов в лабораторных условиях – работы будут выполнены до конца сентября.

Ранее ученые КФУ уже проводили обследование зеленых насаждений при реконструкции Большой Морской, площадей Ушакова и Лазарева. Нынешние мероприятия также проходят под контролем правительства Севастополя.

Отметим, что на прошлой неделе в районе Артиллерийской бухты начались инженерно-геологические изыскания, связанные с предстоящей реконструкцией набережной Корнилова.

«Сейчас начинаются изыскания, которые позволят нам в дальнейшем реализовать все эти мероприятия <по реконструкции>. Есть поручение губернатора – мы его исполним», – заявил журналистам глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Комплексную реконструкцию севастопольской набережной и территории Артбухты планируют выполнить на средства Москвы. Эта договоренность зафиксирована в двухлетнем соглашении между правительствами Севастополя и Москвы, где среди прочего также фигурируют реконструкция парка Учкуевка, открытого на Северной стороне в конце декабря 2019 года, и реконструкции улицы Большой Морской, завершенной этой весной.

Реконструировать Артбухту и набережную еще в 2017 году намеревался экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Тогда на проектно-изыскательские работы выделялось 20 млн рублей. Конкурс на создание проекта дважды пытались провести в 2018 году. В обоих случаях конкурсы отменялись.

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