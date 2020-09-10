Происшествия
В Крыму за сутки утонули два человека
За прошедшие сутки в Крыму произошли два происшествия на воде, в которых погибли двое.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
«За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано два происшествия на воде, погибли два человека, спасенных нет», - рассказали в министерстве.
Всего с начала года на крымском побережье произошло 60 инцидентов на воде, в ходе которых 43 человека утонули, а 44-х удалось спасти. По сравнению с прошлым годом количество жертв на воде уменьшилось на девять человек.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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