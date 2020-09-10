Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +28
море +24

Происшествия

В Крыму вор-рецидивист украл у казака шашку

В Красноперекопске местный житель украл дорогостоящую сувенирную казацкую шашку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В местный отдел полиции обратился 63-летний мужчина, член казачьего общества. Он рассказал, что неизвестный похитил у него сувенирную шашку стоимостью 30 тысяч рублей. При этом оружие изготовлено на заказ в Адыгее и оно имеет особую ценность. 

Стражи порядка задержали 31-летнего местного жителя, которого ранее неоднократно судили за кражи. Он полностью признал свою вину.

«Мужчина пояснил, что был в гостях у сына потерпевшего и вместе с ним употреблял спиртные напитки. Когда гостеприимный приятель сильно захмелел, злоумышленник воспользовался ситуацией, тайно похитил дорогую вещь и покинул квартиру», - говорится в сообщении.

Шашку рецидивист продал знакомому за 500 рублей и спиртное. Затем вещь перепродали неизвестному мужчине.

Полицейские нашли шашку и вернули казаку, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россияне приехали на ограбление в Крым на такси. Приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении двух кубанцев, которые с оружием ворвались в дом местного жителя и ограбили его, вступил в законную силу.

Рецидивист из Ялты несколько раз ударил мужчину ножом в пах. В Ялте во время конфликта мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Житель Севастополя устроил схрон боеприпасов в Бахчисарайском районе. Сотрудники МВД и УФСБ в районе урочища Ай-Димитрий обнаружили тайник, в котором находилось восемь боеприпасов.

Украл дорогие конфеты: сладкоежку-рецидивиста задержали в Севастополе. Полицейские в Севастополе задержали 28-летнего местного жителя, который похитил шесть упаковок дорогих конфет в одном из супермаркетов города.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе перестали фиксировать новые заражений коронавирусом

В Севастополе перестали фиксировать новые заражений коронавирусом

По состоянию на утро 10 сентября в Севастополе был подтвержден только один новый случай заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом

Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат

В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат

В Крыму в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике руководство учреждения в лице главврача главврача Андрея Вербова и его заместителя Виктора Симоненко отчиталось о выплатах подчиненным, произведенных в период с 21 марта по 31 мая в качестве стимулирующих за работу в пандемию коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации