В Крыму вор-рецидивист украл у казака шашку

В Красноперекопске местный житель украл дорогостоящую сувенирную казацкую шашку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В местный отдел полиции обратился 63-летний мужчина, член казачьего общества. Он рассказал, что неизвестный похитил у него сувенирную шашку стоимостью 30 тысяч рублей. При этом оружие изготовлено на заказ в Адыгее и оно имеет особую ценность.

Стражи порядка задержали 31-летнего местного жителя, которого ранее неоднократно судили за кражи. Он полностью признал свою вину.

«Мужчина пояснил, что был в гостях у сына потерпевшего и вместе с ним употреблял спиртные напитки. Когда гостеприимный приятель сильно захмелел, злоумышленник воспользовался ситуацией, тайно похитил дорогую вещь и покинул квартиру», - говорится в сообщении.

Шашку рецидивист продал знакомому за 500 рублей и спиртное. Затем вещь перепродали неизвестному мужчине.

Полицейские нашли шашку и вернули казаку, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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