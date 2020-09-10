Происшествия
В Крыму вор-рецидивист украл у казака шашку
В Красноперекопске местный житель украл дорогостоящую сувенирную казацкую шашку, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В местный отдел полиции обратился 63-летний мужчина, член казачьего общества. Он рассказал, что неизвестный похитил у него сувенирную шашку стоимостью 30 тысяч рублей. При этом оружие изготовлено на заказ в Адыгее и оно имеет особую ценность.
Стражи порядка задержали 31-летнего местного жителя, которого ранее неоднократно судили за кражи. Он полностью признал свою вину.
«Мужчина пояснил, что был в гостях у сына потерпевшего и вместе с ним употреблял спиртные напитки. Когда гостеприимный приятель сильно захмелел, злоумышленник воспользовался ситуацией, тайно похитил дорогую вещь и покинул квартиру», - говорится в сообщении.
Шашку рецидивист продал знакомому за 500 рублей и спиртное. Затем вещь перепродали неизвестному мужчине.
Полицейские нашли шашку и вернули казаку, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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