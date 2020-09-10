Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус ● Жители Крыма не могут дождаться медицинской помощи: «скорая» не едет, анализы сдать нельзя ● COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки ● Один человек с COVID скончался в Крыму ● Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат
фото © Новости Крыма
В Крыму в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике руководство учреждения в лице главврача главврача Андрея Вербова и его заместителя Виктора Симоненко отчиталось о выплатах подчиненным, произведенных в период с 21 марта по 31 мая в качестве стимулирующих за работу в пандемию коронавирусной инфекции.
Однако врачи ни одного из указанных в документах отделений сообщили, что средств так и не получили.
На сайте Феодосийского центра размещен пресс-релиз, который, по словам медиков, приравнивается к официальным отчетам. Согласно нему, надбавку за работу с коронавирусными пациентами получили хирурги, анестезиологи, травматологи и другие специалисты. Сами врачи говорят об обратном и показывают зарплатные квитки, где нет сумм, о которых рассказывает руководство.
Не получив обещанных средств, медики обратились к главному врачу напрямую, после чего последовало совещание. На аудиозаписи состоявшей беседы слышен голос, предположительно, Симоненко. Мужчина игнорирует вопросы о выплатах, положенных медикам 415-м постановлением правительства РФ, и ссылается на то, что «нет такого понятия как «оплата за риск», есть только «оплата за контакт», в их больнице никто коронавирусом не болел.
Не удовлетворившись реакцией начальства, вступили в независимый профсоюз «Альянс врачей» и составили письменное обращение на имя руководства. Тогда Симоненко предложил перевести своих специалистов в терапевтическое отделение, чтобы те «заработали денег», как только получат положительный тест. Когда медики попытались ответить, что обращаются во все инстанции, чтобы получить то, что им полагается, врач начал говорить о том, что их проблемы должны решаться «внизу», а не «наверху» какими-то частными организациями, потому что они будут воевать ни за работников, ни за руководство, а «в политические вещи».
Сейчас в отношении врачей начались настоящие репрессии: людей пытаются искусственно сокращать и запугивать увольнением. Даже создали специальную комиссию, подготавливающую почву для дальнейших действий.
«Заявление писали сотрудники отделения централизованной наркотической службы. Руководство в ответ на наше обращение сказало: «Нам проще от вас избавиться, убрать вас из больницы, чем читать ваши писульки и отвечать на ваши вопросы». Сейчас они создали комиссию, которая действует абсолютно незаконно. Привели какого-то человека, который якобы из прокуратуры и теперь он переписывает наши данные, информацию из журналов и карт пациентов. Последнее — это же нарушение медицинской тайны!» — рассказала одна из сотрудниц учреждения.
Медики уже написали заявление в Генеральную прокуратуру и Минздрав РФ, однако как быстро отреагируют ведомства неизвестно. Подобная ситуация не первая и не новая среди медиков.
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