В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат

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В Крыму в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике руководство учреждения в лице главврача главврача Андрея Вербова и его заместителя Виктора Симоненко отчиталось о выплатах подчиненным, произведенных в период с 21 марта по 31 мая в качестве стимулирующих за работу в пандемию коронавирусной инфекции.

Однако врачи ни одного из указанных в документах отделений сообщили, что средств так и не получили.

На сайте Феодосийского центра размещен пресс-релиз, который, по словам медиков, приравнивается к официальным отчетам. Согласно нему, надбавку за работу с коронавирусными пациентами получили хирурги, анестезиологи, травматологи и другие специалисты. Сами врачи говорят об обратном и показывают зарплатные квитки, где нет сумм, о которых рассказывает руководство.

Не получив обещанных средств, медики обратились к главному врачу напрямую, после чего последовало совещание. На аудиозаписи состоявшей беседы слышен голос, предположительно, Симоненко. Мужчина игнорирует вопросы о выплатах, положенных медикам 415-м постановлением правительства РФ, и ссылается на то, что «нет такого понятия как «оплата за риск», есть только «оплата за контакт», в их больнице никто коронавирусом не болел.

Не удовлетворившись реакцией начальства, вступили в независимый профсоюз «Альянс врачей» и составили письменное обращение на имя руководства. Тогда Симоненко предложил перевести своих специалистов в терапевтическое отделение, чтобы те «заработали денег», как только получат положительный тест. Когда медики попытались ответить, что обращаются во все инстанции, чтобы получить то, что им полагается, врач начал говорить о том, что их проблемы должны решаться «внизу», а не «наверху» какими-то частными организациями, потому что они будут воевать ни за работников, ни за руководство, а «в политические вещи».

Сейчас в отношении врачей начались настоящие репрессии: людей пытаются искусственно сокращать и запугивать увольнением. Даже создали специальную комиссию, подготавливающую почву для дальнейших действий.

«Заявление писали сотрудники отделения централизованной наркотической службы. Руководство в ответ на наше обращение сказало: «Нам проще от вас избавиться, убрать вас из больницы, чем читать ваши писульки и отвечать на ваши вопросы». Сейчас они создали комиссию, которая действует абсолютно незаконно. Привели какого-то человека, который якобы из прокуратуры и теперь он переписывает наши данные, информацию из журналов и карт пациентов. Последнее — это же нарушение медицинской тайны!» — рассказала одна из сотрудниц учреждения.

Медики уже написали заявление в Генеральную прокуратуру и Минздрав РФ, однако как быстро отреагируют ведомства неизвестно. Подобная ситуация не первая и не новая среди медиков.

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