В Крыму обещают выучить специалистов по решению проблем с водой

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Крымский федеральный университет первым в России начнет готовить специалистов по акватронике.

Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

«В мире направление «акватроника» появилось всего 8 лет назад – в Германии, Израиле, Бразилии. В России мы впервые готовы начать обучение специалистов, которые станут основой современного управления энергопотреблением, технической и экологической безопасностью систем водоснабжения и водоотведения (СВВ)», – цитирует пресс-служба и.о. ректора вуза Андрея Фалалеева.

Он добавил, что акватроника – новая область науки и техники, основанная на методологии системного объединения знаний, которые связывают достижения в современных электронных и компьютерных системах с созданием и внедрением оборудования, технологических процессов новых поколений для рационального использования водных ресурсов.

В КФУ добавили, что наличие таких специалистов позволило бы предотвратить существующую сегодня в Крыму проблему с водообеспечением путем моделирования различных чрезвычайных ситуаций и оптимизирования работы водопроводных сетей.

На базе Крымского федерального университета создан уникальный научно-образовательный центр «Акватроник Фесто Центр», в котором уже установлено оборудование для практически ориентированной подготовки специалистов по акватронике. Со следующего года КФУ планирует начать прием заявлений на новое направление обучения от абитуриентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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