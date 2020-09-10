В Крыму из-за пандемии началась переброска врачей «скорой» на ЮБК

фото © meduza.io

Республиканский центр медицины катастроф впервые отработал схему переброса бригад «скорой помощи» по Крыму.

Специалистов с севера полуострова начали перенаправлять на Южный берег, где в курортный сезон наблюдался дефицит медиков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила замдиректора Центра Галина Буглак.

«Благодаря COVID-19 мы отработали схему переброса бригад по Крыму. То есть из областей с меньшим количеством вызовов, например, из Джанкоя, Красноперекопска, мы перебрасывали бригады на Южный берег Крыма. Мы даже пошли на то, что снимаем жилье сотрудникам… Приезжали в Ялту специалисты из Черноморского района, которые работали вахтовым методом. Такой крупный переброс из одного конца Крыма в другой мы делаем первый раз», - рассказала Буглак.

Она пояснила, что в Центре ежедневно проводится мониторинг количества вызов бригад во всех муниципалитетах Крыма. Если медики в одном регионе не успевают вовремя принять все поступающие вызовы, то решается вопрос о переброске специалистов из другого района.

Замдиректора Центра отметила, что за последние полтора года количество бригад скорой помощи увеличилось со 142 до 150, а в ближайшее время в Крыму появится еще две бригады.

«Надеюсь, что постепенно мы доведем количество бригад до норматива», - отметила Галина Буглак.

Ранее она отметила, что в республике отмечается рост заболеваемости COVID. Сейчас крымские медики из-за колоссальной нагрузки работают в экстремальных условиях, которые Буглак сравнила с «круглосуточным адом».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прививки от гриппа за неделю сделали 15 тысяч севастопольцев. Прививочная кампания против гриппа за неделю охватила 15 тысяч жителей Севастополя.

В Севастополе перестали фиксировать новые заражений коронавирусом. По состоянию на утро 10 сентября в Севастополе был подтвержден только один новый случай заболевания COVID-19.

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму. Общее число жертв пандемии на полуострове достигло 36.

Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции.