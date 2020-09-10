Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Это круглосуточный ад!»: как медики Крыма работают в условиях COVID ● Заболевшая коронавирусом вице-премьер Крыма накануне посещала массовые мероприятия без маски ● В Севастополе перестали фиксировать новые заражений коронавирусом ● Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму ● Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом
В Крыму из-за пандемии началась переброска врачей «скорой» на ЮБК
фото © meduza.io
Республиканский центр медицины катастроф впервые отработал схему переброса бригад «скорой помощи» по Крыму.
Специалистов с севера полуострова начали перенаправлять на Южный берег, где в курортный сезон наблюдался дефицит медиков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила замдиректора Центра Галина Буглак.
«Благодаря COVID-19 мы отработали схему переброса бригад по Крыму. То есть из областей с меньшим количеством вызовов, например, из Джанкоя, Красноперекопска, мы перебрасывали бригады на Южный берег Крыма. Мы даже пошли на то, что снимаем жилье сотрудникам… Приезжали в Ялту специалисты из Черноморского района, которые работали вахтовым методом. Такой крупный переброс из одного конца Крыма в другой мы делаем первый раз», - рассказала Буглак.
Она пояснила, что в Центре ежедневно проводится мониторинг количества вызов бригад во всех муниципалитетах Крыма. Если медики в одном регионе не успевают вовремя принять все поступающие вызовы, то решается вопрос о переброске специалистов из другого района.
Замдиректора Центра отметила, что за последние полтора года количество бригад скорой помощи увеличилось со 142 до 150, а в ближайшее время в Крыму появится еще две бригады.
«Надеюсь, что постепенно мы доведем количество бригад до норматива», - отметила Галина Буглак.
Ранее она отметила, что в республике отмечается рост заболеваемости COVID. Сейчас крымские медики из-за колоссальной нагрузки работают в экстремальных условиях, которые Буглак сравнила с «круглосуточным адом».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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