В Киеве обвинили российских военных в нехватке воды в Крыму

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В украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что готовы будут подать воду в Крым после возвращения полуострова Украине, а нынешнюю нехватку там воды связали с милитаризацией Крыма.

«После того, как крымский полуостров будет деокуппирован, Украина будет рада подать туда воду», - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в среду в ходе поездки в Херсонскую область при осмотре дамбы на Северо-Крымском канале вблизи КПВВ «Каланчак».

По словам Яременко, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась на военные нужды России.

«Россияне серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. (...) Если бы воду не тратили на военные нужды (...), мирному населению ее более, чем хватало бы», - заявил замминистра.

Он заметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, Россия, как «страна, которая оккупировала украинский полуостров, должна нести ответственность за ненадлежащее обеспечение водой местных жителей».

С 24 августа в Симферополе с населением 350 тыс. человек и в 39 ближайших населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть. Для всех районов разработаны графики, большинство жителей могут пользоваться центральным водоснабжением по несколько часов утром и вечером.

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