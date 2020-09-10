В керченском рыбколхозе сообщают о покупке нового судна вместо «Норда»

Директор крымского предприятия «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» в Керчи Сергей Лесков сообщил на брифинге 10 сентября, что предприятие за собственные средства купило новое судно для рыбаков сейнера «Норд».

По словам директора, его решили назвать «Норд-2».

«После того, как в марте 2020 года мы не смогли принять участия в аукционе по покупке судна, неожиданно в апреле мы получили предложение от нескольких брокеров – купить судно. Мы им официально сообщили, что готовы купить судно за 1 млн рублей, то есть предложили все имеющиеся деньги предприятия. В июле 2020 года приобрели судно за наши собственные деньги», – сказал Лесков.

Он добавил, что необходимо провести модернизацию и переоборудование его в рыболовецкое судно.

«9 сентября судно было пришвартовано в Севастополе, где будет проведен ремонт. Дальнейшая реконструкция будет проведена предприятием «Севморсервис» в Севастополе, оценочный объем по реконструкции – 54 млн рублей», – рассказал директор рыбколхоза.

По словам Лескова, предприятие уже обратилось через куратора Крыма Марата Хуснуллина в правительство России с просьбой – предоставить субсидии на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга на 5 лет.

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря керченское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода «Норда» из закрытого Киевом порта Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.

Экипаж «Норда» вернулся в Крым 30 октября 2018 года. Российские власти заявили об обмене моряков на экипажи задержанных в Крыму украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД 21-05».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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