В администрации Симферополя рассказали, сколько стоит школьный обед

Администрацией города Симферополя принято постановление о финансировании расходов по организации питания детей в школах крымской столицы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

По информации заместителя главы администрации — начальника управления образования администрации Симферополя Татьяны Сухиной, финансирование расходов на бесплатное горячее питание обучающихся младших классов осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета — денежная норма составила 60,13 рублей в день на одного ребенка. В прошлом учебном году завтрак стоил 36 рублей и средства на питание детей выделяли из муниципального бюджета.

Ученики младших классов из числа льготных категорий в новом учебном году питаются на 110,13 рублей (завтрак и обед). Из республиканского бюджета на каждого ребенка выделили по 60,13 рублей в день, из городского — 50 рублей.

В новом учебном году горячее питание учащихся 5-11 классов из числа льготных категорий (дети-инвалиды и с ограниченными возможностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей) стоит 86 рублей на ребенка, финансирование — из городского бюджета.

Для учащихся начальных классов из числа детей-сирот стоимость питания составляет 183,13 рублей в день (завтрак и обед). Финансирование расходов на обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется за счет субсидии из республиканского бюджета в размере 60,13 рублей в день на ребенка, за счет средств городского бюджета – 123,00 рубля. Для школьников 5-11 классов (дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей) горячие питание предоставляется за счет средств бюджета Симферополя исходя из денежной нормы — 175,80 рублей в день на одного ребенка.

— Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, получают компенсацию за питание за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым исходя из денежной нормы 86,00 рублей в день на одного ребенка, — сказала Татьяна Сухина. — Для получения компенсации родителям необходимо подать обращение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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