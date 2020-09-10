Сырой и заплесневевший детсад открыли для крымских детей

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Учреждение затопило во время дождя, который прошел после того, как на время ремонта сняли кровлю.

В детском саду «Солнышко», расположенном в селе Табачное Бахчисарайского района, ремонт крыши привел к потопу в группе и спальне, отремонтированных за счет родителей воспитанников этого дошкольного учреждения. Об этом в группе «Инцидент Крым» сайта «Вконтакте» сообщила Анастасия Шабаева — мама ребенка, посещающего детсад.

В разгар учебного года в садике решили отремонтировать крышу, во время работ подрядчик (компания «Инвест–Строй») на неделю снял кровлю над помещениями, в которых должна была находиться группа детей. Как назло, вскоре после этого пошел дождь и часть учреждения затопило, рассказала Анастасия.

«По стенам бежит вода, с потолка капает, плесень на стенах, кровати мокрые, но аварийное состояние (помещения — прим.) не признается. Нам через два дня открывают группу, то есть мы должны вести своих детей в сырость и ложить на непросушенные кровати, они должны дышать этой плесенью, сыростью и ждать, когда на голову упадет мокрая штукатурка с потолка, приобретать хронические заболевания», — возмутилась Шабаева.

Она отметила, что ранее родители отремонтировали комнаты за свой счет, теперь все полностью испорчено, а устраняют последствий дождя воспитатели вместо подрядчика. Вода текла с потолка и до снятия крыши, но такие действия предприятия женщина посчитала халатностью.

Весь нанесенный ущерб «Инвест-строй» устранит за свой счет, заверила в комментариях к посту глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. Когда компания приведет помещения в порядок, чиновница не уточнила. В самом учреждении, куда обратилось наше издание, комментировать ситуацию отказались, но заверили, что «не так страшен черт, как его малюют».

Пресс-служба администрации Бахчисарайского района, куда «Примечания» обратились за информацией о ситуации, при подготовке и публикации материала оказалась недоступна для комментариев.

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