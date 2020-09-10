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Стройка возле Карадагского заповедника: власти утверждают, что подали иски в суд
фото © Крым.реалии
Администрация Феодосии и Госстройнадзор Крыма подали иски в суд из-за строительства, которое не прекращается в охранной зоне Карадагского заповедника.
Об этом сообщает глава Феодосии Сергей Бовтуненко.
По его информации, несмотря на принятое ранее судом решение о запрете на проведение строительных работ в охранной зоне, на границе с Карадагским природоохранным заповедником, застройщик неоднократно пытался возобновить строительство.
«Администрацией города Феодосии и Службой государственного строительного надзора Республики Крым поданы соответствующие иски в Феодосийский городской суд, по которым в ближайшее время пройдут два судебных заседания. Жители поселка в данный момент также готовят исковое заявление», – написал Бовтуненко в Фейсбуке.
Ранее депутат горсовета Феодосии Артем Мельниченко сообщил, что строительные работы на территории Карадагского заповедника продолжаются, несмотря на запрет местных властей.
Жители Коктебеля сообщали ранее о начале жилой застройки на территории Карадагского заповедника в Крыму.
Директор Карадагского заповедника Вячеслав Литвин сообщил, что администрация заповедника уже направила запрос в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру относительно строительства в охранной зоне. По его словам, под застройку попали места миграции животных, а родник используют для водоснабжения жители Коктебеля.
Как отметил начальник управления муниципального контроля администрации города Игорь Соколов, по предварительным данным в 2006 году было разрешено использовать этот участок для индивидуального жилищного строительства. Однако нынешний собственник – уже четвертый по счету. За эти годы землю успели несколько раз перепродать, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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