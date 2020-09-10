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Власть

Стадион «Авангард» в Ялте введут в эксплуатацию только через год

19:27 четверг, 10 сентября 2020
Ялта

Реконструкцию учебно-тренировочного центра физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте могут закончить уже в первой половине 2021 года.

Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, отвечая на вопрос главы Республики Крым Сергея Аксенова во время еженедельного совещания в Совете министров РК по вопросам реализации и строительства объектов ФЦП. 

— Загружена поэтапно документация, до 31 августа мы получили замечания. На этот месяц у нас около 70 млн выполнение. Заявку седлали. 40 млн мы сейчас перечисляем и до конца месяца еще около 30. В принципе, все идет по графику, и на март мы по нашему согласованному с подрядчиком графику должны выйти на завершение строительных работ, — доложил Имгрунт.

В свою очередь Аксенов отметил, что по имеющейся информации «откорректированная смета не была представлена». При этом Аксенов подчеркнул необходимость сдать объект в срок, до марта 2021 года.

— Давайте критичный срок поставим себе. На самом деле мы этот объект должны были сдать еще два года назад. К сожалению, на торги не выходили подрядчики, сейчас более-менее ситуация разрядилась. Объект ялтинцы ждут для занятия спортом. Поэтому давайте договоримся 1 сентября (2021 года – Ред.) критичный срок, это уже ввод в эксплуатацию, получение всех документов, то есть фактически предоставление людям возможности тренироваться на этом объекте, — подытожил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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