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Санкции

США оштрафовали Deutsche Bank из-за нарушения «крымских санкций»

08:24 четверг, 10 сентября 2020
США оштрафовали Deutsche Bank из-за нарушения «крымских санкций»

фото © Новости Крыма

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства финансов США.

Ведомство установило, что данная дочерняя компания выполнила целую серию денежных переводов на счета банка, который находится под санкциями Вашингтона за работу в Крыму. За такое нарушения она оштрафована на $425,6 тыс.

Кроме того, Deutsche Bank Trust Company Americas через Соединенные Штаты в 2015 году провел крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший имущественный интерес нефтяной компании на Кипре (IPP Oil Products (Cyprus) Limited), подпадавшей под санкции Вашингтона. За данное нарушение компании предстоит заплатить $157,5 тыс.

США начали вводить антироссийские санкции, а также ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к Крыму, еще в марте 2014 года.

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