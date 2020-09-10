Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом

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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции.

12 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2275 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 518 -при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6269 человек.

Выздоровевших за весь период – 1966 человек.

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