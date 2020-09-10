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Симферопольская молочная кухня закрыта на карантин

Молочная кухня в Симферополе на две недели приостановила работу из-за карантина.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.

«В связи с проведением карантинных мероприятий в период с 10 по 25 сентября временно приостановлена работа детской молочной кухни государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3», расположенной по адресу: Симферополь, улица Севастопольская», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе минздрава, карантин введен поскольку у одного из сотрудников организации выявлен COVID-19.

В министерстве отметили, что все, кто оплатил услуги молочной кухни, смогут получить ее продукцию после возобновления работы. По вопросам, связанным с перерасчетом, следует обращаться в бухгалтерию поликлиники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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