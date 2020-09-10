Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус ● Жители Крыма не могут дождаться медицинской помощи: «скорая» не едет, анализы сдать нельзя ● COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки ● Один человек с COVID скончался в Крыму ● Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
Симферопольская молочная кухня закрыта на карантин
Молочная кухня в Симферополе на две недели приостановила работу из-за карантина.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.
«В связи с проведением карантинных мероприятий в период с 10 по 25 сентября временно приостановлена работа детской молочной кухни государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3», расположенной по адресу: Симферополь, улица Севастопольская», – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе минздрава, карантин введен поскольку у одного из сотрудников организации выявлен COVID-19.
В министерстве отметили, что все, кто оплатил услуги молочной кухни, смогут получить ее продукцию после возобновления работы. По вопросам, связанным с перерасчетом, следует обращаться в бухгалтерию поликлиники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
За шесть лет не смогли, но за два сделаем: сенатор уверен, что скоро Крым будет с водой. Проблему стабильного водоснабжения Крыма удастся решить в течение ближайших лет, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон. В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.
Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны. Ученые призвали к осторожности в экспериментах с искусственным пополнением водохранилищ Крыма.
В Ялте планируют установить урны для экскрементов. Пока что в курортном городе устанавливают таблички, напоминающие в том числе о запрете на выгул животных на газонах, в дальнейшем планируется установить специальные урны для уборки животных экскрементов.
«Дорога смерти»: что не так с трассой «Таврида» в Крыму видео
«Дорога смерти», именно так прозвали в народе трассу Таврида, отрезок которой официально несколько недель назад открыл президент России Владимир Путин. Это неофициальное название дорога получила не случайно.
Названа реальная причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции могли быть приостановлены только из-за серьезного происшествия. Такое мнение высказал в среду, 9 сентября, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны
Ученые призвали к осторожности в экспериментах с искусственным пополнением водохранилищ Крыма.
17 часов назад
Россияне массово отказываются от банковских карт
15 часов назад
Пропавшую 13-летнюю девочку из Крыма нашли в Воронеже
16 часов назад
В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52
Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.