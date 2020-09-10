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Российские военные учились уничтожать корабли у берегов Крыма
Черноморский флот России провел учения по уничтожению «корабля условного противника» у берегов Крыма.
По данным российского Министерства обороны, дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», которые дислоцированы на территории Крыма, отработали маскировку позиций.
«Затем расчеты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли на сопровождение. Тренировка по уничтожению морской цели боевыми расчетами пусковых установок была проведена с выполнением электронных ракетных пусков», – говорится в сообщении.
Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.
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