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Власть

Российские военные учились уничтожать корабли у берегов Крыма

08:28 четверг, 10 сентября 2020

Черноморский флот России провел учения по уничтожению «корабля условного противника» у берегов Крыма.

По данным российского Министерства обороны, дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», которые дислоцированы на территории Крыма, отработали маскировку позиций.

«Затем расчеты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли на сопровождение. Тренировка по уничтожению морской цели боевыми расчетами пусковых установок была проведена с выполнением электронных ракетных пусков», – говорится в сообщении.

Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52. Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.

В Крыму российские военные пускали ракеты по воздушным целям. Российские расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 провели в Крыму учение по противовоздушной обороне гражданских объектов.

Французский корабль-разведчик вошел в Черное море. В акваторию Черного моря вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy-de-Lome.

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Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.

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