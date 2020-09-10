Проверка Аксенова не нашла нарушений в детдоме «Елочка»

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Вице-премьер республики Елена Романовская призвала пользователей соцсетей «прекратить истерику» вокруг дома ребенка.

Проверка симферопольского детдома «Елочка», инициированная главой Крыма Сергеем Аксеновым, не выявила в учреждении серьезных нарушений в части ухода за воспитанниками. Об этом сообщила вице-премьер региона Елена Романовская.

Напомним, в августе жительница Симферополя Ольга Крамная усыновила из «Елочки» двухлетнего мальчика, который находился в состоянии крайнего истощения. Женщина уверена, что к этому привело бездействие сотрудников учреждения.

По ее словам, дети находятся в хорошем состоянии, им предоставляется все необходимое, в том числе специализированное питание и медицинский уход. Вице-премьер отметила выявленные недочеты по оформлению медицинской документации, которые «существенно не влияют на уход».

Романовская призвала пользователей соцсетей «прекратить истерику» и перестать оскорблять сотрудников дома ребенка и женщину, усыновившую подопечного «Елочки».

«Соцсети в большинстве случаев могут нанести вред в различной ситуации. Факты подтверждают, что дети находятся в надежных руках», — заявила вице-премьер.

Ранее комиссия, направленная в Крым детским омбудсменом Анной Кузнецовой, выявила в специализированном детдоме «Елочка» системные нарушения. В частности, инспекция пришла к выводу, что дети не были обеспечены спецпитанием.

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