Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 27, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 69 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 81 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 71 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью около 18 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 66 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 64 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 28, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 80 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 70 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 68 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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