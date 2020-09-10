Прививки от гриппа за неделю сделали 15 тысяч севастопольцев

Прививочная кампания против гриппа за неделю охватила 15 тысяч жителей Севастополя.

Об этом со ссылкой на правительство города сообщает «Новый Севастополь».

«В Севастополе за неделю привились от гриппа 15 тысяч человек», – указано в сообщении.

Бесплатную вакцинацию можно сделать во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах.

В этом году в регионе планируется привить более 250 тысяч человек – более 60% населения региона. Кампания вакцинации населения против гриппа продлится до декабря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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