Происшествия
Полиция отыскала евпаторийца, сбившего пожилого пешехода
Сотрудники ГИБДД в Евпатории разыскали водителя автомобиля, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В евпаторийский городской отдел полиции поступила информация, что на одной из улиц Евпатории водитель неустановленного автомобиля, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход место ДТП покинули.
Спустя некоторое время состояние пожилого пешехода резко ухудшилось, он был доставлен в больницу с травмой головы.
Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории провели оперативно-розыскные мероприятия, проверили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль «Опель Астра», а затем разыскали и задержали водителя, совершившего ДТП. Им оказался местный житель в возрасте 20 лет.
В отношении нарушителя за оставление места ДТП был составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Евпаторийским городским судом водитель признан виновным и ему назначено административное наказание в виде лишения права на управление транспортными средствами на 1 год.
За отсутствие страхового полиса в отношении водителя был также составлен протокол по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа на сумму 800 рублей.
По факту совершенного ДТП сотрудники полиции продолжают расследование. После установления степени тяжести вреда здоровью и иных обстоятельств ДТП виновный будет привлечен к ответственности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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