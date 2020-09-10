Полиция отыскала евпаторийца, сбившего пожилого пешехода

Сотрудники ГИБДД в Евпатории разыскали водителя автомобиля, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В евпаторийский городской отдел полиции поступила информация, что на одной из улиц Евпатории водитель неустановленного автомобиля, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход место ДТП покинули.

Спустя некоторое время состояние пожилого пешехода резко ухудшилось, он был доставлен в больницу с травмой головы.

Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории провели оперативно-розыскные мероприятия, проверили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль «Опель Астра», а затем разыскали и задержали водителя, совершившего ДТП. Им оказался местный житель в возрасте 20 лет.

В отношении нарушителя за оставление места ДТП был составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Евпаторийским городским судом водитель признан виновным и ему назначено административное наказание в виде лишения права на управление транспортными средствами на 1 год.

За отсутствие страхового полиса в отношении водителя был также составлен протокол по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа на сумму 800 рублей.

По факту совершенного ДТП сотрудники полиции продолжают расследование. После установления степени тяжести вреда здоровью и иных обстоятельств ДТП виновный будет привлечен к ответственности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе годовалый малыш чуть не утонул в пруду и впал в кому. В Севастополе случилось ЧП с маленьким ребенком, который приехал на отдых вместе с мамой.

Пропавшую 13-летнюю девочку из Крыма нашли в Воронеже. В Воронеже нашли 13-летнюю девочку, которая еще в августе пропала в селе Глинка Сакского района в Крыму, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 9 сентября.

В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа. В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.

Симферопольцы расправились с пристававшими к девушке чеченцами. В микрорайоне Марьино трое молодых чеченцев не давали прохода несовершеннолетней местной жительнице.