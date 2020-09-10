Происшествия
Под Феодосией пассажир ВАЗа погиб под колесами грузовика из-за собаки
Под Феодосией 21-летний водитель без прав устроил смертельную аварию, наехав на собаку, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, водитель ВАЗ 21104 без права управления транспортным средством ехал со стороны Феодосии в направлении Симферополя, наехал на собаку, и допустил опрокидывание автомобиля. В результате 26-летний пассажир отечественного автомобиля вылетел через разбитое стекло и упал на заднее колесо грузовика «МАЗ», за рулем которого сидел 34-летний мужчина.
В результате ДТП пассажир ВАЗа погиб. В аварии также пострадал еще один пассажир легкового автомобиля, 16-летний подросток. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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