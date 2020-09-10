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Здоровье

Обнаружена способность коронавируса выживать на охлажденном лососе более недели

08:57 четверг, 10 сентября 2020
Обнаружена способность коронавируса выживать на охлажденном лососе более недели

фото © Новости Крыма

Коронавирус SARS-CoV-2 может свыше восьми дней выживать на поверхности охлажденного свежего лосося, к такому выводу пришли китайские ученые. Результаты их работы опубликованы на платформе biorxiv.org.

Эксперимент исследователей показал, что коронавирус остается вирулентным, то есть способным вызывать заболевание, на поверхности лосося в течение двух дней при температуре 25 градусов по Цельсию, а при температуре 4 градуса — по меньшей мере восемь дней.

Отмечается, что лосось на рынках, в ресторанах и при транспортировке хранится при температуре 4 градуса по Цельсию. Высококачественный лосось транспортируется по миру в течение нескольких дней.

«Импортированная и экспортированная рыба должна храниться при низкой температуре (0-4 градуса по Цельсию). В таких условиях загрязненная SARS-CoV-2 рыба может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение одной недели, становясь одни из источников международного перемещения SARS-CoV-2», — говорится в тексте исследования.

В отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур, это означает, что вирус на поверхности рыбы, которая продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени.

По словам исследователей, это требует нового строгого протокола по инспекции импорта и экспорта рыбы, прежде чем она будет допущена к продаже.

В июле итальянский иммунолог Марио Клеричи сообщил, что ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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