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Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции могли быть приостановлены только из-за серьезного происшествия. Такое мнение высказал в среду, 9 сентября, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Он напомнил, что в качестве причины прерывания испытаний были названы серьезные недомогания и болезнь, обнаруженные у одного привитого лица. «Но что это за заболевание, что за патология, пока никому не известно. Я думаю, что это необычная реакция. При испытании нашей вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры, считались нормальным и обычным», — заявил он в эфире НСН. Поскольку речь идет о необычном явлении, можно предполагать все что угодно, отметил эксперт.

Также Зуев заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет, поскольку препарат разработан по «отшлифованной технологии».

«Начиналась эта технология вовсе не для производства вакцины, а для разработки методов генной терапии. А потом ее решили просто испытать при приготовлении вакцины, и оказалось очень удачно», — отметил вирусолог.

Зуев напомнил, что коронавирусные вспышки были в 2002, 2003, 2012, 2013 годах и к ним были приготовлены вакцины.

«Но самое главное, была приготовлена вакцина к лихорадке Эбола. И она оказалась лучшей в мире. Именно поэтому наши разработчики оказались приглашены в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ, куда они и съездили», — рассказал он.

Зуев, которому сейчас 91 год, отметил, что сам привился три недели назад, прошел две инъекции.

«Я после инъекции не испытывал ничего, немножко почесалось в месте укола. Температуру специально измерял, выше 36,8 не поднималась», — заключил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от COVID-19 по всему миру. Причиной такого решения стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь, сообщает телеканал «360». Сейчас разработчики взяли паузу, чтобы проанализировать данные о безопасности препарата. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно.

Вакцина в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. В Оксфордском университете, где ведутся ее разработки, отметили, что приостановка испытаний является рутинной процедурой, передает RT.

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