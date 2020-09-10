На реке Бельбек в Крыму обнаружены два незаконных водозабора

Специалисты Севприроднадзора в ходе обследования водоохранной зоны реки Бельбек обнаружили незаконный водозабор и загрязнение воды, второй водозабор обнаружили сотрудники полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Севприроднадзора, передает «Новый Севастополь».

«На правом берегу реки Бельбек в районе строительства мостового перехода села Пироговка обнаружено техническое водозаборное сооружение – дизель-генератор, с помощью которого производится забор воды. Севприроднадзором в рамках рейдового мероприятия были привлечены сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району по вопросу забора воды из реки Бельбек», – говорится в сообщении.

После этого Севприроднадзор получил материалы проверки, проведенной полицией. Из них следует, что работники юридического лица осуществляли забор воды из реки Бельбек. Юридическое и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

Кроме того, в районе села Пироговка на берегу обнаружен отвал грунта, который изменил цвет реки. В пробах выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. По факту загрязнения возбуждено административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).

«В ходе обследования на границе территории Севастополя и Бахчисарая (село Фронтовое, село Холмовка) на правом берегу реки Бельбек, а также в русле выявлено техническое водозаборное сооружение, с помощью которого производился забор воды, – добавили в пресс-службе. – В районе вышеуказанного водозаборного сооружения были выявлены следы проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностного водного объекта (река Бельбек) предположительно для забора воды».

Материалы направлены в адрес министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым для рассмотрения и принятия мер реагирования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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