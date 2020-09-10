Коронавирус в Крыму
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На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19
фото © Крым.реалии
В сервисных центрах на контрольно-пропускных пунктах на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируют создать медицинские пункты, где крымчане смогут сдать тесты на различные заболевания.
Соответствующий меморандум был подписан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и БО «100% Жизнь».
«Мы планируем оснастить медпункты в сервисных центрах всем необходимым для того, чтобы у людей, которые пересекают линию разграничения, был доступ к тестированию на такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез, гепатит, COVID-19. Глобальная пандемия создала новые преграды для свободного доступа к медицинским услугам», – сказал председатель БО «100% Жизнь» Дмитрий Шерембей.
В свою очередь заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук подчеркнула, что оснащение медпунктов является важной задачей, которое направлено, в том числе, на обеспечение гуманитарных прав людей.
«Обустройство сервисных центров на КПВВ в части предоставления медицинских и социальных услуг, оснащение медицинских пунктов - является важной задачей в контексте защиты здоровья человека и направлено на улучшение условий пребывания граждан на КПВВ, а диагностика ВИЧ, туберкулеза, COVID-19 и т.п. позволит выявить лиц, которые находятся в группе риска, и обеспечить своевременное оказание им помощи», - отметила Инна Голованчук.
Накануне Кабинет министров Украины поручил обустроить контрольные пункты въезда/выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью. В частности, там должны появится медицинские пункты.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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