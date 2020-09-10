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Власть

«Мы надежно защищены»: украинский премьер не боится военной угрозы из Крыма

20:12 четверг, 10 сентября 2020
«Мы надежно защищены»: украинский премьер не боится военной угрозы из Крыма

фото © pravda.com.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что не боится угрозы от российских военных с территории Крыма.

«Мы надежно защищены. Мы уверенно себя чувствуем. У нас на сегодня сильная армия, у нас мощная защита государства на сегодня. Будут проходить еще военные учения, поэтому я уверен в мощной обороноспособности нашего государства», – сказал Шмыгаль в Херсонской области.

Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.

Министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений «Кавказ-2020», украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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