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«Мы надежно защищены»: украинский премьер не боится военной угрозы из Крыма
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что не боится угрозы от российских военных с территории Крыма.
«Мы надежно защищены. Мы уверенно себя чувствуем. У нас на сегодня сильная армия, у нас мощная защита государства на сегодня. Будут проходить еще военные учения, поэтому я уверен в мощной обороноспособности нашего государства», – сказал Шмыгаль в Херсонской области.
Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.
Министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учений «Кавказ-2020», украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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