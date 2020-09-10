Мэр Симферополя рассказала о сворах бездомных собак по всему городу

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Группы бездомных животных наблюдаются в каждом микрорайоне Симферополя.

Об этом сегодня на оперативно-хозяйственном совещании заявила глава администрации города Елена Проценко.

«Что делать с бездомными животными? На каждой улице, в каждом районе своры собак. Каким путем идти?» – обратилась Проценко к главному государственному ветеринарному инспектору Симферополя Надежде Бойко.

Та, в свою очередь, определила круг проблемных вопросов по работе с бездомными животными в крымской столице. «У нас не решен вопрос по приютам. У нас по работе с бездомными животными нет службы, которая бы этим занималась в городе. Нет службы, которая бы отлавливала бездомных животных и которая бы занималась их содержанием. Очень много вопросов, которые нам нужно обсуждать», – сказала она.

Глава горадминистрации выразила готовность начать решать проблемные вопросы в ближайшее время. «Давайте будем их обсуждать, и в ближайшее время, потому что это проблема насущная, нужно искать пути решения», – подчеркнула Проценко.

Ранее в администрации рассказали о процессе ввода в эксплуатацию приюта для животных в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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