Власть
Мэр Симферополя рассказала о сворах бездомных собак по всему городу
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Группы бездомных животных наблюдаются в каждом микрорайоне Симферополя.
Об этом сегодня на оперативно-хозяйственном совещании заявила глава администрации города Елена Проценко.
«Что делать с бездомными животными? На каждой улице, в каждом районе своры собак. Каким путем идти?» – обратилась Проценко к главному государственному ветеринарному инспектору Симферополя Надежде Бойко.
Та, в свою очередь, определила круг проблемных вопросов по работе с бездомными животными в крымской столице. «У нас не решен вопрос по приютам. У нас по работе с бездомными животными нет службы, которая бы этим занималась в городе. Нет службы, которая бы отлавливала бездомных животных и которая бы занималась их содержанием. Очень много вопросов, которые нам нужно обсуждать», – сказала она.
Глава горадминистрации выразила готовность начать решать проблемные вопросы в ближайшее время. «Давайте будем их обсуждать, и в ближайшее время, потому что это проблема насущная, нужно искать пути решения», – подчеркнула Проценко.
Ранее в администрации рассказали о процессе ввода в эксплуатацию приюта для животных в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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