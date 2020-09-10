Какой сегодня праздник 10 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 10 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day)

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Суицид — это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых.

День памяти преподобного Моисея Мурина

Моисей Мурин жил в IV в. в Египте. Называется мурином (черным), потому что был эфиоплянином. В молодости господин выгнал его из дома, и он, не захотев добывать себе пропитание трудом, вступил в шайку разбойников и за свою смелость сделался их предводителем.

Моисей долго злодействовал и наводил ужас на всю окрестную страну. Наконец, сознав и почувствовав, как он грешен перед Богом и людьми, бросил разбойничество и со слезами сокрушения явился в иноческую обитель, прося принять его в число братии. Братия не доверяла Моисею, но он не отходил от монастырских ворот, не переставая просить и плакать.

Трудным было для Моисея первое время в пустыни. Часто возникало в нем сильное желание возвратиться к прежней жизни и делам. Но он со слезами повергался на колени и молился Господу о помощи. Иногда во сне мучили его воспоминания о прежней жизни; он побеждал сон трудами для братии и молитвой.

Анна и Савва Скирдники

Народный праздник «Анна и Савва Скирдники» отмечается 10 сентября (по старому стилю - 28 августа). Православной церковью в этот день чтится память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого. Другие названия праздника: «Анна Скирдница», «Скирдник», «Савва», «Моисей Мурин». В эту пору крестьяне складывали хлеб в одонья, кладушки, скирды, спешили убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.

Также сегодня, 10 сентября, отмечают такие праздники:

- Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского

- День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

- Женевский патриотический пост в Швейцарии

- День разноцветных букетов

- День обеда за просмотром телевизора (National TV Dinner Day) в США

- День детей в Гондурасе

- Национальный день в Белизе

- День учителя в Китае

- День обмена идеями (National Swap Ideas Day) в США

- Национальный день Гибралтара

- День наследия американских индейцев в Гайане

Сегодня именины празднуют: Григорий, Игнатий, Павел, Ефим, Федор, Феофил, Вениамин, Макар, Феодосий, Афанасий, Тит, Лукьян, Инесса, Паисий, Захар, Аммоний, Сильван, Иосиф, Ипатий, Моисей, Пафнутий, Карл, Памва, Мартирий, Иларион, Арсений, Лаврентий, Агафон, Леонтий, Денис, Зенон, Анна, Панкрат, Пимен, Софрон, Нестор, Касьян, Иов, Геронтий, Анатолий, Лонгин (Логин), Меркурий, Иулитта, Пиор, Демид (Диомид), Дамас, Езекия, Квинтилиан, Мардарий, Руф (Руфь), Савва (Савватий), Сисой, Сусанна (Шушаника).

Что происходило 10 сентября в прошлые годы

1172 - в Египте провозглашено создание Аббасидского халифата.

1588 - успешно завершена третья кругосветная экспедиция, данный подвиг совершил английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш.

1855 - французы, англичане и сардинцы заняли Севастополь в ходе Крымской войны.

1919 - подведены итоги Первой мировой войны: между Австро-Венгрией и Антантой заключен Сен-Жерменский договор.

1939 - Канада объявила войну нацисткой Германии.

1941 - окончилось Смоленское сражение (в итоге немцы таки заняли Смоленск, но их план молниеносной войны «Барбаросса» оказался под угрозой срыва, а советские войска выиграли время для постройки оборонительных сооружений вокруг Москвы).

1988 - немецкая теннисистка Штеффи Граф стала второй теннисисткой, которой удалось завоевать Большой шлем (4 крупных ежегодных международных соревнований).

1993 - культовый сериал «Секретные материалы» впервые вышел на телеканале «Fox Television».

1998 - потерпел неудачу пуск ракеты-носителя «Зенит-2» с 12 американскими спутниками: ракета упала в безлюдном месте в Хакасии.

2008 - ЦЕРН (Европейский совет по ядерным исследованиям) провел пробный запуск всех участков БАК (Большой адронный коллайдерускоритель заряженных частиц).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 сентября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Гулять придется много: власти России сформировали график выходных на 2021 год. В Минтруда России сформировали предложения о графике выходных дней в новогодний период.

Какой сегодня праздник 8 сентября. Сегодня, 8 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

На Федюхиных высотах в Севастополе реконструировали эпизод Крымской войны. На военно-историческом фестивале в Севастополе реконструировали эпизод Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов. Реконструкцию боя провели на новой площадке, специальной территории для зрителей организаторы не предусмотрели. При входе на сам фестиваль установили металлодетекторы и проверяли температуру.

Какой сегодня праздник 7 сентября. Сегодня, 7 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.