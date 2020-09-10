Водный кризис
Развитие сюжета: В Киеве обвинили российских военных в нехватке воды в Крыму ● За шесть лет не смогли, но за два сделаем: сенатор уверен, что скоро Крым будет с водой ● Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны ● Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды ● В Крыму изучают вопрос использования подземной воды
Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя
Жители Симферополя просят установить на улицах города дополнительные баки для воды.
Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в горадминистрации сообщила глава администрации Елена Проценко.
«В единую городскую диспетчерскую службу (ЕГДС) поступают обращения горожан об установки дополнительных емкостей, – сказала Проценко. – Эти обращения прорабатываются, в ближайшее время будет принято решение по установке».
Она добавила, что симферопольцы также просят изменить местоположение некоторых емкостей для удобства. Кроме того, после повреждения нескольких уличных баков неизвестными, силами МВД организовано патрулирование в городских кварталах.
«Сотрудники МВД раз в три часа проверяют целостность емкостей, – сказала Проценко. – Патрулирование ведется и в дневное, и в ночное время».
Ранее глава администрации Симферополя заявляла, что места установки емкостей для дополнительного обеспечения водой жителей Симферополя будут
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Симферополя рассказала о сворах бездомных собак по всему городу. Группы бездомных животных наблюдаются в каждом микрорайоне Симферополя.
За шесть лет не смогли, но за два сделаем: сенатор уверен, что скоро Крым будет с водой. Проблему стабильного водоснабжения Крыма удастся решить в течение ближайших лет, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон. В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.
Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны. Ученые призвали к осторожности в экспериментах с искусственным пополнением водохранилищ Крыма.
В Севастополе перестали фиксировать новые заражений коронавирусом
По состоянию на утро 10 сентября в Севастополе был подтвержден только один новый случай заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции.
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
вчера
В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат
В Крыму в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике руководство учреждения в лице главврача главврача Андрея Вербова и его заместителя Виктора Симоненко отчиталось о выплатах подчиненным, произведенных в период с 21 марта по 31 мая в качестве стимулирующих за работу в пандемию коронавирусной инфекции.