Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя

Жители Симферополя просят установить на улицах города дополнительные баки для воды.

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в горадминистрации сообщила глава администрации Елена Проценко.

«В единую городскую диспетчерскую службу (ЕГДС) поступают обращения горожан об установки дополнительных емкостей, – сказала Проценко. – Эти обращения прорабатываются, в ближайшее время будет принято решение по установке».

Она добавила, что симферопольцы также просят изменить местоположение некоторых емкостей для удобства. Кроме того, после повреждения нескольких уличных баков неизвестными, силами МВД организовано патрулирование в городских кварталах.

«Сотрудники МВД раз в три часа проверяют целостность емкостей, – сказала Проценко. – Патрулирование ведется и в дневное, и в ночное время».

Ранее глава администрации Симферополя заявляла, что места установки емкостей для дополнительного обеспечения водой жителей Симферополя будут

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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