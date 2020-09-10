Глава Красноперекопского городского совета ушла в отставку

Депутаты Красноперекопского городского совета отправили в отставку по собственному желанию главу горсовета Марию Стадник.

Об этом сообщили в городском совете.

«Стадник Мария Васильевна отправлена в отставку по собственному желанию и освобождена от должности главы муниципального образования – председателя Красноперекопского городского совета», – уточнили в горсовете.

На заседании присутствовало 22 депутата из 24.

Стадник в июне 2015 года была зарегистрирована территориальной комиссией Красноперекопска как депутат Красноперекопского городского совета Республики Крым 1 созыва. В апреле 2016 года – избрана на должность заместителя председателя Красноперекопского городского совета.

С 27 сентября 2019 года занимала должность главы муниципального образования – председателя Красноперекопского городского совета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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