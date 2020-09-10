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Власть

ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана из-за заявлений о Крыме

16:25 четверг, 10 сентября 2020
ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана из-за заявлений о Крыме

фото © ria.ru

Государственное бюро расследований Украины вызывает на допрос экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана из-за его заявлений о Крыме, обмене пленными и авиасообщении с Россией.

«9 сентября 2020 в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам о статусе Крыма, авиасообщении с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, непредусмотренные законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве отметили, что затронутые вопросы имеют «общественную значимость», поэтому Богдана вызывают в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных фактов им фактов.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 9 сентября. Богдан рассказал, в частности, о невыполненных обещаниях Украины, данные президенту России Владимиру Путину, а также о том, кто имеет наибольшее влияние на Владимира Зеленского, и как можно исправить часть сделанных Зеленским ошибок.

Впоследствии Богдан в фейсбуке написал, что «из-за физической угрозы после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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