«Это круглосуточный ад!»: как медики Крыма работают в условиях COVID

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В республике отмечается рост уровня заболеваемости COVID. Сейчас крымские медики работают в экстремальных условиях из-за колоссальной нагрузки.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замдиректора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.

«Наши люди просто падают с ног от усталости. Работа в противочумном костюме при такой жаре – это просто ад! Я знаю, что сотрудники Симферопольской городской больницы №7 регулярно падают в обморок, потому что много часов проводят в этих костюмах. Они находятся в аду в круглосуточном режиме. Они герои. Я очень горжусь своими коллегами», - высказалась Галина Буглак.

Однако по ее словам, врачи скорой помощи хорошо оснащены средствами индивидуальной защиты, антисептиками и специальными костюмами.

«Сейчас мы оснащены очень хорошо. На первых порах, когда эпидемия только начала развиваться, были проблемы со средствами индивидуальной защиты… Сейчас каждая линейная бригада имеет девять комплектов противочумных костюмов, огромное количество перчаток, масок. Кроме того, есть материальный резерв», - пояснила замдиректора центра.

В конце августа в Минздраве Крыма сообщили, что в республике более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом. На тот момент 133 человека переболели, 81 продолжали лечение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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