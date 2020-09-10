Еще один пациент с коронавирусом скончался в Крыму

Общее число жертв пандемии на полуострове достигло 36.

Соответствующая информация опубликована Минздравом РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1692 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 125 человек, в стационарах находятся 1423 человека, изолировано в обсерваторы – 144 человека.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 3010 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 966 человек, выписано с выздоровлением — 1966.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Названа реальная причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca. Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции могли быть приостановлены только из-за серьезного происшествия. Такое мнение высказал в среду, 9 сентября, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

В Крыму пригрозили увольнением медикам, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных доплат. В Крыму в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике руководство учреждения в лице главврача главврача Андрея Вербова и его заместителя Виктора Симоненко отчиталось о выплатах подчиненным, произведенных в период с 21 марта по 31 мая в качестве стимулирующих за работу в пандемию коронавирусной инфекции.

У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус. У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.

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