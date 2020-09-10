«Дорога смерти»: что не так с трассой «Таврида» в Крыму

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«Дорога смерти», именно так прозвали в народе трассу Таврида, отрезок которой официально несколько недель назад открыл президент России Владимир Путин. Это неофициальное название дорога получила не случайно.

Заголовки крымских СМИ пестрят сообщениями о смертельных ДТП. Что не так с «Тавридой» и какой урон она нанесла экологии и крымчанам — в нашем материале.

Из-за масштабного строительства крымчанам пришлось расстаться с более чем 2000 земельных участков. Больше всего пострадали села под Симферополем. За это владельцам участков полагалась компенсация. При этом заранее условия и суммы никто не обговаривал.

В итоге, бывшие владельцы земли надеялись на компенсации основываясь на независимой оценочной экспертизе. Власть Крыма это естественно не устроило. В ответ собственникам было сказано, что независимые оценщики экспертами не являются, и выплаты будут основываться на кадастровой стоимости, которая гораздо ниже рыночной.

При этом не только земли фермеров были закатаны в асфальт. Во благо строительства трассы федерального значения власти снесли 26 домов. Местных жителей переселили в другие дома. А те, кто все же решил остаться в родных окрестностях, успели об этом пожалеть.

«Дорога смерти» нанесла сильный удар по экологии и крымским горам. Для обеспечения масштабной стройки материалами власти начали активно открывать все новые и новые карьеры по добыче песка и щебня. Некоторые горы уже разрушаются. Из-за бездумных действий властей на грани разрушения гора Агармыш в Старом Крыму. Справедливости ради, стоит сказать, что щебень здесь добывали и до Тавриды. Такая добыча привела к частичному разрушение горы. В связи с этим карьер закрыли. Но с появлением Тавриды открыли новый. Если склон горы сползет — это может повлечь за собой изменение розы ветров.

Увеличение добычи природных ископаемых усугубило и другую проблему, которая в Крыму стоит довольно остро — почва начала пересыхать, а вода уходить все глубже под землю. Местные жители вынуждены постоянно углублять свои колодцы. Более того, во многих местах трасса прошла непосредственно по степным участкам.

Для строительства трассы были вырублены 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустов. Самый большой ущерб был нанесен Севастополю. Там было вырублено 20 тысяч деревьев. В том числе и крымская сосна, которую власти исключили из красной книги. Средний возраст уничтоженных деревьев — 40 — 80 лет.

В конце августа очередной участок дороги официально открыл президент России Владимир Путин. Ремарок было не много, в частности он попросил сделать больше съездов к морю для удобства туристов.

Однако главная проблема трассы далеко не в этом. В случае поломки транспортного средства водителю некуда припарковаться. На протяжении всей трассы практически нет улавливающих карманов. То есть, при поломке машина останавливается прямо на полосе. Все остальные участники движения вынуждены перестраиваться на другую полосу или выезжать на встречку.

По оценкам экспертов, это самая частая причина аварий со смертельным исходом.

Претензии есть и к качеству самого асфальтного покрытия. Несмотря на то, что в прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов проехался по трассе со стаканом воды на приборной панели и якобы не пролил ни капли. Но факты — вещь упрямая. По Тавриде проехались блогеры, чьи машины трясло довольно сильно.

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