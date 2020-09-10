Водный кризис
Развитие сюжета: Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя ● В Киеве обвинили российских военных в нехватке воды в Крыму ● За шесть лет не смогли, но за два сделаем: сенатор уверен, что скоро Крым будет с водой ● Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны ● Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды
Для Крыма придумали дешевый опреснитель морской воды
фото © rostec.ru
Ростех планирует запустить установку в серийное производство в ближайшее время.
Решить проблему нехватки воды в южных регионах страны поможет новая разработка Ростеха. В серийное производство будет запущена опреснительная установка МО-140-М, способная опреснять воду с высокой концентрацией соли.
Как сообщил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко, установка может применяться для опреснения воды практически любого моря, независимо от ее состава и уровня содержания солей.
— Стоимость системы ниже аналогов минимум на 25%. Большой потенциал для применения таких установок есть, например, в Крыму, — цитирует Евтушенко КП-Крым со ссылкой на пресс-службу Ростеха.
МО-140-М способна опреснять воду с концентрацией соли до 59 граммов на литр, тогда как поверхностный слой воды в Черном море имеет соленость всего в 18 граммов на литр. Установка также устраняет примеси, бактерии, вирусы, запах, привкус и мутность воды.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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