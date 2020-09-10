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Санкции

Данные об инвестировавших в Крым компаниях засекретят

13:15 четверг, 10 сентября 2020
Данные об инвестировавших в Крым компаниях засекретят

фото © firestock.ru

Данные об учредителях компаний, которые инвестировали в Крым, могут скрыть из Единого реестра юридических лиц.

Об этом сообщил министр экономразвития республики Дмитрий Шеряко.

«Проработана правительством Российской Федерации (возможность) скрывать данные об учредителях тем инвесторам, которые заходят на территорию Республики Крым и предполагают здесь работать. Это делается из-за санкционной политики в отношении Крыма, мы делаем со стороны правительства все, чтобы она не повлияла на наших инвесторов», – сообщил Шеряко.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что крымские предприятия попросили разрешения скрывать свое участие в государственных закупках из-за санкций.

Предполагается не раскрывать названия компаний-победителей в тендерах в публичном поле. Для государственных органов эти данные останутся доступными.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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