Данные об инвестировавших в Крым компаниях засекретят

фото © firestock.ru

Данные об учредителях компаний, которые инвестировали в Крым, могут скрыть из Единого реестра юридических лиц.

Об этом сообщил министр экономразвития республики Дмитрий Шеряко.

«Проработана правительством Российской Федерации (возможность) скрывать данные об учредителях тем инвесторам, которые заходят на территорию Республики Крым и предполагают здесь работать. Это делается из-за санкционной политики в отношении Крыма, мы делаем со стороны правительства все, чтобы она не повлияла на наших инвесторов», – сообщил Шеряко.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что крымские предприятия попросили разрешения скрывать свое участие в государственных закупках из-за санкций.

Предполагается не раскрывать названия компаний-победителей в тендерах в публичном поле. Для государственных органов эти данные останутся доступными.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый скандал: в Крыму обнародована схема «слива» федеральных средств. В Крыму разгорается скандал вокруг федеральных средств, выделенных на развитие полуострова.

Крым освоил выделенные на нацпроекты средства на 34 процента. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в режиме видео-конференц-связи провел заседание Координационного штаба по реализации мероприятий региональных проектов в Республике Крым в рамках национальных проектов Российской Федерации.

В Симферополе продолжается рост цен на бензин. В Симферополе наблюдается рост цен на отдельные марки бензина.

Доходы севастопольцев резко упали. Реальные доходы населения Севастополя росли в конце 2019-го и начале 2020 года. Однако во втором квартале они резко снизились.