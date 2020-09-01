Все пересохло: в водохранилища Крыма перестала поступать вода

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В августе в Крыму пересохли несколько основных рек, в том числе и те, что питают некоторые водохранилища полуострова.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По данным крымских гидрологов, 3 августа выше Партизанского водохранилища пересохла река Альма, а 13 августа выше Чернореченского водохранилища пересохла река Черная. В результате, оба эти водохранилища перестали получать воду.

18 августа пересохла река Бельбек – недалеко от устья, в районе села Фруктового. 29 августа – впервые за историю гидрометеорологических наблюдений – пересох один из притоков Биюк-Карасу, река Тонас. Еще раньше, в конце июля в районе села Суворово, также недалеко от устья, пересохла река Кача.

«Средние расходы воды на реках Кача, Бельбек, Салгир, Биюк-Карасу составили 0,042 – 0,23 кубометра в секунду, на малых преимущественно 0,005 – 0,17 кубометров в секунду, - сообщили в Гидрометцентре Крыма. – На реке Демерджи (расход – ред.) был в пределах нормы, на реках Биюк-Карасу, Малый Салгир и притоке реки Кучук-Узенбаш – в пределах 41-71% нормы, на остальных реках – в пределах 6-29% нормы».

При этом в верхних частях бассейнов Альмы, Бельбека, Биюк-Карасу и Черной выпало всего от 2-13% месячной нормы осадков. В средних и нижних частях бассейнов рек Кача, Бельбек и Салгир выпало 41-59% нормы. Наибольшее количество осадков досталось верхней части бассейна Салгира в районе Перевального – 90% месячной нормы.

Между тем водохранилища Крыма продолжают интенсивно расходовать оставшуюся воду. По данным Гидрометцентра, суммарный запас воды в водохранилищах к началу осени составил 62,88 миллиона кубометров – это почти на 12 миллионов меньше, чем месяц назад. Для сравнения: к началу осени 2019 года суммарный объем водохранилищ Крыма составлял 143,64 миллиона кубометров: это на 80,76 миллиона больше, чем в текущем году.

Из-за острого дефицита воды власти региона приняли решение перейти на режим ограниченной подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, по которому большинство районов будет получать воду по несколько часов в день. Первый этап ограничений начался 24 августа, второй начнется 3 сентября. В Симферополе также будут установлены более двух сотен баков для снабжения населения питьевой водой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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