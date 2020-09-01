Все еще хуже: в Симферополе могут перейти к подаче воды день через день

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В ночь с 1 на 2 сентября в Симферополе будет введен второй этап подачи воды по графику.

И ничто не может остановить этот процесс, так как запасы водохранилищ не пополняются, заявил в интервью «Крымской газете» гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

При этом Владимир Баженов не исключил, что в будущем, если ситуация не изменится, вода из кранов в Симферополе и районе будет идти через день.

— Мы сегодня даем 140 тысяч кубометров воды в сутки. Когда снизится подача до 70, скорее всего это произойдет, то тогда мы поделим город пополам по потребляемой воде, и в четные дни будем снабжать одну половину Симферополя, в нечетные — другую.

Гендиректор «Воды Крыма» добавил, что подобную проблему крымской столицы уже пришлось переживать в 1994 году, когда вода через день подавалась в течение 4-5 месяцев.

Владимир Баженов также отметил, что переход на режимное водоснабжение нанес серьезный удар по сетям крымской столицы.

— Сети Симферополя технически приспособлены под круглосуточную подачу воды. Как только мы прекращаем качать в трубы воду, туда сразу попадает воздух. И когда вновь включаем насосное оборудование или открываем задвижки, в заполненную воздухом трубу устремляется вода — под ее напором воздух сжимается, происходит гидроудар, и наши сети рвутся.

На утро 31 августа в Симферополе было 32 порыва труб, в течение дня еще 6. За день ремонтные бригады «Воды Крыма» устранили 22 аварии. Это будет продолжаться до тех пор, пока крымская столица не перейдет на круглосуточную подачу воды, подчеркнул Владимир Баженов. Он добавил, что сейчас идет замена запорной арматуры. В первую очередь меняются самые аварийные задвижки.

Решат проблему дефицита воды продолжительные дожди. Причем осадки обязательно должны выпасть локально — на северном склоне основной гряды Крымских гор, где находится поверхность водостока, наполняющих водохранилища, подчеркнул Владимир Баженов. Любые другие дожди ситуацию не спасут, подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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