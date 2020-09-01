Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +33
море +25

Происшествия

В Крыму угнали инкассаторскую машину с 40 млн рублей

14:10 вторник, 1 сентября 2020
В Крыму угнали инкассаторскую машину с 40 млн рублей

фото © rg.ru

Правоохранителями в Крыму оперативно задержан злоумышленник, который на АЗС похитил из инкассаторской машины более 40 миллионов рублей.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Преступление было совершено, когда машина инкассации подъехала к АЗС. Когда один из напарников покинул автомобиль, чтобы рассчитаться за топливо. Но когда он вернулся обратно, то не увидел ни машины, ни своего коллегу.

— Спустя некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места ЧП, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Водителя в ней не было, а упаковки от денег были вскрыты.

Полиция начала поиск похитителя и вскоре задержала его по горячим следам. При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальные деньги обнаружили дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Взял предоплату и перестал выходить на связь»: в Симферополе задержали мошенника. В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 200 тысяч рублей.

Крымские подростки попались на краже электросамоката в Севастополе. Ночная покатушка может стоить 17-летнему жителю Бахчисарая и его 14-летнему приятелю 5 лет тюрьмы.

В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру. В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.

Лже-мебельщик в Крыму выманил у граждан почти 200 тысяч рублей. Житель Симферополя подозревается в совершении мошенничества на сумму почти 200 тысяч рублей.

Власть
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными

На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными

Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.

Происшествия
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц

Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц

Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.

Коронавирус в Крыму
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.

Власть
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом

Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом

Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации