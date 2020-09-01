Происшествия
В Крыму угнали инкассаторскую машину с 40 млн рублей
фото © rg.ru
Правоохранителями в Крыму оперативно задержан злоумышленник, который на АЗС похитил из инкассаторской машины более 40 миллионов рублей.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Преступление было совершено, когда машина инкассации подъехала к АЗС. Когда один из напарников покинул автомобиль, чтобы рассчитаться за топливо. Но когда он вернулся обратно, то не увидел ни машины, ни своего коллегу.
— Спустя некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места ЧП, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Водителя в ней не было, а упаковки от денег были вскрыты.
Полиция начала поиск похитителя и вскоре задержала его по горячим следам. При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальные деньги обнаружили дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Взял предоплату и перестал выходить на связь»: в Симферополе задержали мошенника. В Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 200 тысяч рублей.
Крымские подростки попались на краже электросамоката в Севастополе. Ночная покатушка может стоить 17-летнему жителю Бахчисарая и его 14-летнему приятелю 5 лет тюрьмы.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру. В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
Лже-мебельщик в Крыму выманил у граждан почти 200 тысяч рублей. Житель Симферополя подозревается в совершении мошенничества на сумму почти 200 тысяч рублей.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.