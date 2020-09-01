В Крыму угнали инкассаторскую машину с 40 млн рублей

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Правоохранителями в Крыму оперативно задержан злоумышленник, который на АЗС похитил из инкассаторской машины более 40 миллионов рублей.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Преступление было совершено, когда машина инкассации подъехала к АЗС. Когда один из напарников покинул автомобиль, чтобы рассчитаться за топливо. Но когда он вернулся обратно, то не увидел ни машины, ни своего коллегу.

— Спустя некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места ЧП, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Водителя в ней не было, а упаковки от денег были вскрыты.

Полиция начала поиск похитителя и вскоре задержала его по горячим следам. При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальные деньги обнаружили дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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