Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Очаг коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Крыму ● Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе ● Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму ● Аксенов говорит, что 60 случаев заражения каждый день - это не вспышка
В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе
фото © meduza.io
Ушел из жизни врач кардиологического отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» Александр Иваниченко.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
— К великому сожалению, Александр Викторович ушел из жизни очень рано, в возрасте 43 лет. Это тяжелый удар для всех нас. Он служил своей профессии на протяжении 20 лет, и не только работал врачом-терапевтом, врачом-кардиологом (с 2017 года), но и занимался преподавательской деятельностью. С 2002 по 2015 годы Александр Викторович работал в Крымском медицинском колледже преподавателем терапии, а затем заведующим отделением контрактного обучения. Коллеги всегда отзывались о нем, как о высококвалифицированном специалисте, талантливом преподавателе и прекрасном человеке. Светлая память об Александре Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, — написал министр.
По данным источника умерший медик контактировал с пациентом, который скрыл, что у него есть родственники с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Сейчас устанавливается официальная причина смерти врача, все необходимые экспертизы могут занять до месяца.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе. Новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у пяти человек в Севастополе за сутки.
Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек. В России по состоянию на 1 сентября число заболевших новой коронавирусной инфекцией составило 1 миллион 48 человек.
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Рост продолжается: в Крыму выявили 58 новых случаев коронавируса. За 31 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.