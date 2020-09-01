В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе

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Ушел из жизни врач кардиологического отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» Александр Иваниченко.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

— К великому сожалению, Александр Викторович ушел из жизни очень рано, в возрасте 43 лет. Это тяжелый удар для всех нас. Он служил своей профессии на протяжении 20 лет, и не только работал врачом-терапевтом, врачом-кардиологом (с 2017 года), но и занимался преподавательской деятельностью. С 2002 по 2015 годы Александр Викторович работал в Крымском медицинском колледже преподавателем терапии, а затем заведующим отделением контрактного обучения. Коллеги всегда отзывались о нем, как о высококвалифицированном специалисте, талантливом преподавателе и прекрасном человеке. Светлая память об Александре Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, — написал министр.

По данным источника умерший медик контактировал с пациентом, который скрыл, что у него есть родственники с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Сейчас устанавливается официальная причина смерти врача, все необходимые экспертизы могут занять до месяца.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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