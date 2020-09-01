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Происшествия

В Крыму сбили перебегавшего дорогу ребенка

17:26 вторник, 1 сентября 2020

Девятилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в Феодосии. Ребенок остался жив, но получил травмы, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около пяти часов вечера на трассе Феодосия – Керчь в районе поселка Береговое. Водитель Hyundai Solaris, двигаясь из Феодосии в сторону Керчи, не успел среагировать и затормозить, когда ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины. Ребенок был госпитализирован.

Как ранее сообщалось, в конце августа из-за плохих погодных условий на дорогах Крыма под колеса автомобилей попали сразу два пешехода, молодой человек в Сакском районе и 53-летняя женщина в Евпатории. Оба получили травмы, женщина – крайне тяжелую.

Также в середине августа в Джанкойском районе пьяный водитель, не справившись с управлением, вылетел с проезжей части на обочину, где сбил троих детей. Четырехлетняя девочка погибла на месте, еще две получили травмы разной степени тяжести. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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