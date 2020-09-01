Происшествия
В Крыму с начала года утонули 39 человек
В Крыму с начала года утонули 39 человек.
Об этом 1 сентября сообщает управление МЧС в Крыму.
«С начала года произошло 54 происшествия на воде, спасено 37 человек, травмы несовместимые с жизнью получили 39 человек», – говорится в сообщении.
Спасатели обратились ко всем жителям и гостям Крыма с призывом быть осторожными и бдительными, соблюдать «элементарные правила поведения на воде».
28 августа сообщалось, что у берегов Евпатории утонули два человека.
Ранее в поселке Приморский (Феодосия), возле центрального пирса, отдыхающий обнаружил тело мужчины. До этого у берегов Алушты нашли тело мужчины, а женщину с пляжа Феодосии увезли в больницу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе турист закурил на АЗС и избил заправщика. В Севастополе избили сотрудника автозаправочной станции.
В Симферополе загорелись склады в районе ГРЭС. Пожарные приступили к тушению кровли горящих в районе ГРЭС складов.
Севастопольский поезд насмерть сбил человека в Тверской области. В Тверской области под колеса поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, попал мужчина.
Ночью в Евпатории мотоциклистка сбила женщину. В Евпатории на проспекте Ленина произошло ДТП, в котором серьезно пострадала женщина-пешеход.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.