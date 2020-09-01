В Крыму с начала года утонули 39 человек.

Об этом 1 сентября сообщает управление МЧС в Крыму.

«С начала года произошло 54 происшествия на воде, спасено 37 человек, травмы несовместимые с жизнью получили 39 человек», – говорится в сообщении.

Спасатели обратились ко всем жителям и гостям Крыма с призывом быть осторожными и бдительными, соблюдать «элементарные правила поведения на воде».

28 августа сообщалось, что у берегов Евпатории утонули два человека.

Ранее в поселке Приморский (Феодосия), возле центрального пирса, отдыхающий обнаружил тело мужчины. До этого у берегов Алушты нашли тело мужчины, а женщину с пляжа Феодосии увезли в больницу.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Севастопольский поезд насмерть сбил человека в Тверской области. В Тверской области под колеса поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, попал мужчина.

Ночью в Евпатории мотоциклистка сбила женщину. В Евпатории на проспекте Ленина произошло ДТП, в котором серьезно пострадала женщина-пешеход.