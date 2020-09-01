Происшествия
В Керчи наркодилера посадили на 3,5 года
Керченский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя 2002 г.р., в соответствии с которым он признан виновным в сбыте наркотических средств в значительном размере и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Молодой человек попал в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в мае прошлого года как лицо, занимающееся незаконным хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.
В результате реализации комплекса проверочных мероприятий наркоторговец был задержан с поличным и передан в правоохранительные органы. По результатам проверки материалов и обстоятельств осуществления противоправной деятельности Следственным отделом по г. Керчи ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
31 августа 2020 года решение суда вступило в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на журналиста в Евпатории. Жительница Евпатории, препятствовавшая деятельности журналистов во время съемок сюжета на местном рынке в ноябре прошлого года, предстанет перед судом.
Крымчанин пойдет под суд за большой и нелегальный улов креветки. В Крыму будут судить 34-летнего жителя Черноморского района, который попался на незаконном вылове креветки в особо крупном размере.
Дело о фисташковой роще в Севастополе передали в Генпрокуратуру. Дело о застройке фисташковой рощи на Античном передали в Генеральную прокуратуру.
Суд Крыма запретил фирме использовать название «Массандра». Арбитражный суд Крыма частично удовлетворил иск производственно-аграрному объединению «Массандра» (крупнейший винзавод полуострова) и запретил одноименному торговому дому использовать это название.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.