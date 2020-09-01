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Происшествия

В Керчи наркодилера посадили на 3,5 года

15:17 вторник, 1 сентября 2020
Керчь

Керченский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя 2002 г.р., в соответствии с которым он признан виновным в сбыте наркотических средств в значительном размере и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Молодой человек попал в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в мае прошлого года как лицо, занимающееся незаконным хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

В результате реализации комплекса проверочных мероприятий наркоторговец был задержан с поличным и передан в правоохранительные органы. По результатам проверки материалов и обстоятельств осуществления противоправной деятельности Следственным отделом по г. Керчи ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

31 августа 2020 года решение суда вступило в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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