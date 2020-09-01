В Алуште утонул местный житель

Житель Алушты утонул во время купания в море в районе центральной набережной, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Трагедия произошла в понедельник около полудня. Мужчина ушел купаться в море и не вернулся. Выехавшие на место водолазы обнаружили тело погибшего на дне в 30 метрах от берега. Проводится расследование.

Всего с начала года в Крыму произошло 54 происшествия на воде, в которых погибли 39 человек, 37 человек спасены.

Как сообщалось, на минувших выходных в поселке Николаевка Симферопольского района утонул 14-летний подросток. Его тело нашли на следующие сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму с начала года утонули 39 человек. В Крыму с начала года утонули 39 человек.

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