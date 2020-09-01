Происшествия
В Алуште утонул местный житель
Житель Алушты утонул во время купания в море в районе центральной набережной, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
Трагедия произошла в понедельник около полудня. Мужчина ушел купаться в море и не вернулся. Выехавшие на место водолазы обнаружили тело погибшего на дне в 30 метрах от берега. Проводится расследование.
Всего с начала года в Крыму произошло 54 происшествия на воде, в которых погибли 39 человек, 37 человек спасены.
Как сообщалось, на минувших выходных в поселке Николаевка Симферопольского района утонул 14-летний подросток. Его тело нашли на следующие сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму с начала года утонули 39 человек. В Крыму с начала года утонули 39 человек.
В Алуште девочка застряла в настольном футболе. Вчера утром на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в освобождении руки 7-летней девочки, которая засунула ее в настольный футбол.
В Севастополе турист закурил на АЗС и избил заправщика. В Севастополе избили сотрудника автозаправочной станции.
В Симферополе загорелись склады в районе ГРЭС. Пожарные приступили к тушению кровли горящих в районе ГРЭС складов.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.