Происшествия
В Алуште девочка застряла в настольном футболе
Вчера утром на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в освобождении руки 7-летней девочки, которая засунула ее в настольный футбол.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по прибытии, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью специального инструмента разобрали конструкцию и освободили руку девочки. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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